La croissance sud-coréenne devrait progresser de 3 % cette année et en 2019, selon l’OCDE

L’économie sud-coréenne devrait continuer de croître d’environ 3 %, dopée par la reprise des échanges commerciaux mondiaux, la hausse du salaire minimum et l’augmentation des dépenses sociales. Tel est le pronostic livré par l’OCDE dans ses dernières prévisions publiées hier.



Elle devrait ainsi progresser de 3 % en 2018 comme en 2019, des chiffres identiques à ceux estimés en novembre dernier.



L’Organisation de coopération et de développement économiques appelle tout de même le pays du Matin clair à normaliser progressivement sa politique monétaire, tout en tenant compte de l’inflation et de la situation sur les marchés financiers.



L’institution préconise aussi une politique budgétaire avec des objectifs à moyen terme d’amélioration de la productivité, de promotion des investissements et de croissance inclusive.