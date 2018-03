Les échanges commerciaux sud-coréano-américains : 119,3 milliards de dollars en 2017

Cela fera six ans demain que Séoul et Washington ont mis en vigueur leur accord de libre-échange (KORUS). En cette veille d’anniversaire, le ministère du Commerce extérieur a publié des données faisant le point sur les échanges commerciaux bilatéraux.



D’après ces chiffres, en 2017, les exportations sud-coréennes vers les Etats-Unis se sont élevées à 68,6 milliards de dollars. Le pays du Matin clair leur a acheté pour une valeur de 50,7 milliards de dollars. Leur volume commercial a donc totalisé 119,3 milliards de dollars, en hausse de 8,8 % sur un an.



La Corée du Sud a alors affiché un surplus de 17,9 milliards de dollars. Cet excédent n’avait cessé de progresser jusqu’en 2015. Mais l’année suivante, il a commencé à chuter, au point qu’il a reculé de 9,7 % et de 23,2 % respectivement en 2016 et l’an dernier.



La part de marché des produits « made in Korea » aux USA a lui aussi baissé de 0,2 point pour s’établir à 3 %. A noter également que les Etats-Unis restent toujours le deuxième partenaire commercial du pays, après la Chine.