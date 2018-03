La Corée du Sud domine le marché des semi-conducteurs

En 2017, la part de marché mondiale des deux géants sud-coréens des semi-conducteurs a franchi pour la 1e fois la barre des 20 %. Selon le rapport d’IHS Markit rendu public hier, le chiffre d'affaires de Samsung Electronics a atteint l'an dernier 62,03 milliards de dollars, soit 53,4 % de plus par rapport à 2016, pour détenir 14,5 % de parts de marché. Le groupe sud-coréen a ainsi détrôné son rival américain Intel qui occupait le 1er rang durant des décennies.



Quant à SK Hynix, l'autre fabricant sud-coréen de semi-conducteurs, il a affiché des ventes avoisinant les 26,64 milliards de dollars, représentant 6,2 % du gâteau et le 3e rang mondial. Les deux rivaux s'emparent donc de 20,7 % du marché, soit 5 points de plus par rapport à il y a un an.



Les experts ont d'ailleurs prévu que la part de Samsung et de SK Hynix augmenterait encore cette année dans un secteur où la croissance est tirée par les mémoires.