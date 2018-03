G20 Finances : Séoul demande à Washington de l’exempter des taxes douanières sur l’acier

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se sont retrouvés hier à Buenos Aires en Argentine. En marge de cette conférence, le ministre sud-coréen Kim Dong-yeon et son homologue américain Steven Mnuchin ont eu un entretien bilatéral hier.



Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur la hausse des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium que l’administration Trump va instaurer dans les prochains jours.



Kim a alors demandé aux Etats-Unis d’en exempter son pays, en expliquant que celui-ci ne constituait pas une menace pour l’industrie sidérurgique américaine. Au contraire, selon lui, les producteurs d’acier et les constructeurs automobiles sud-coréens contribuent à l’économie américaine via leurs investissements et, par conséquent, la création d’emplois.



Le secrétaire au Trésor américain a répondu avoir pleinement compris la position de Séoul. Il a aussi annoncé qu’il allait faire en sorte que celle-ci soit prise en compte dans la décision prochaine de Washington.