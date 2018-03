Début avant juillet des négociations Séoul-Mercosur en vue d’un accord commercial

La Corée du Sud et quatre pays membres du Mercosur s’étaient engagés en mars 2017 à lancer dans le courant du premier semestre de l’année des négociations visant à conclure un traité commercial. Cela dit, ces discussions n’ont toujours pas commencé.



Or, elles pourraient bien débuter avant juillet prochain. Un accord en ce sens est intervenu entre le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon et le président brésilien Michel Temer, qui l’a reçu hier en marge du Forum mondial de l’eau, qui se tient à Brasilia.



A en croire les données publiées par l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita), en 2016, le pays du Matin clair a exporté ses produits vers le Brésil pour un total de 4,46 milliards de dollars. Ses importations, elles, ont atteint 3,44 milliards de dollars. Ce qui fait du Brésil le 27e partenaire commercial de la Corée du Sud.



Le Mercosur est le marché commun qui regroupe plusieurs pays d’Amérique du Sud et qui représente environ 70 % de la population et 76 % du PIB du sous-continent. Séoul doit négocier un traité avec quatre d’entre eux : le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.