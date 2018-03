Les exportations sont au beau fixe

En mars encore, les exportations poursuivent leur progression, grâce notamment aux ventes de semi-conducteurs.



D’après les chiffres communiqués par l’administration douanière, pendant les 20 premiers jours du mois, les exportations sud-coréennes ont bondi de 9,3 % par rapport à la même période l’an dernier pour totaliser 29,7 milliards de dollars. Si la tendance se poursuit jusqu’à la fin mars, il s’agira de leur 17e mois consécutif de hausse depuis novembre 2016.



Dans le détail, les ventes de semi-conducteurs hors des frontières ont flambé de plus de 44 %. Et celles de produits pétroliers et d’équipements de télécommunications ont quant à elles augmenté de 6 % et 12 % respectivement. En revanche, les exportations de navires et d’électroménager ont baissé de 9 % et 3 %.



Quant aux importations, elles se sont élevées à 28,3 milliards de dollars, en hausse de 5,8 % sur un an. Le pays affiche ainsi un excédent commercial de 1,4 milliard de dollars.