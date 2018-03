La Fed relève ses taux directeurs

Comme prévu, la banque centrale américaine (Fed) a relevé hier ses taux directeurs d’un quart de point, désormais dans la fourchette de 1,50 % à 1,75 %. C’est la sixième hausse depuis décembre 2015 et la première en trois mois.



La décision a été prise lors de la première réunion de son comité monétaire (FOMC) présidée par le nouveau patron de l’institution Jerome Powell, qui avait pris ses fonctions le mois dernier, en remplacement de Janet Yellen.



Ce relèvement était largement attendu. L’inquiétude est tout de même de mise pour les autorités monétaires sud-coréennes. Car le haut de la fourchette des taux américains est dorénavant supérieur de 0,25 % à celui de la Banque de Corée, et ce pour la première fois en plus de 10 ans. Ce qui fait craindre un départ des capitaux.



Le gouvernement sud-coréen doit alors plancher sur les mesures à prendre. Pour cela, le ministère des Finances, la banque centrale et l’organe exécutif du régulateur financier doivent se réunir chacun de leur côté dès aujourd’hui.