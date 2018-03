Washington lie les taxes sur l’acier et la renégociation de l’ALE avec Séoul

Les taxes américaines de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium doivent entrer en vigueur demain.



Dans ce contexte, l’administration américaine fait le lien entre cette imposition sur les produits en provenance de Corée du Sud et les négociations en cours en vue de réviser leur accord de libre-échange bilatéral. C’est du moins ce qu’on peut interpréter dans les propos tenus par le représentant au commerce (USTR).



Lors d’une audition hier devant la Chambre des représentants, Robert Lighthizer a affirmé que le pays du Matin clair se trouvait dans une situation similaire à celle du Canada et du Mexique. Ces deux pays ont été épargnés pour le moment par les tarifs douaniers en question, à condition que la renégociation de l’Alena, l’accord de libre-échange nord-américain, aboutisse.



Autrement dit, les USA pourraient exempter aussi la Corée du Sud temporairement, afin d’obtenir des concessions dans les pourparlers sur la révision de leur traité commercial.



Washington souhaite plus particulièrement voir Séoul accorder un quota plus important aux véhicules fabriqués dans le pays de l'Oncle Sam.