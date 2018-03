ALE Séoul-Pékin-Tokyo : relance des négociations

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont repris hier, à Séoul, et pour deux jours, les pourparlers en vue de conclure un accord de libre-échange tripartite. Depuis le lancement des négociations en mars 2013, celles-ci avaient peine à avancer. Ainsi, la dernière réunion en date avait eu lieu en avril de l’année dernière, à Tokyo.



Selon le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, au cours de ce 13e round des discussions, les trois parties ont notamment fait part du progrès dans les secteurs clés, tels que les échanges de biens, de services et d’investissements en réfléchissant ensemble aux moyens d’accélérer les négociations.



Une occasion également pour eux de réaffirmer leur objectif d’aboutir à un accord commercial plus ambitieux que le partenariat économique régional global qu’ils cherchent à conclure avant la fin de cette année.