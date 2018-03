Séoul et Hanoï d’accord pour faire front commun contre le protectionnisme

La Corée du Sud et le Vietnam ont convenu de tenir désormais une fois par an une conférence économique à laquelle prennent part les délégations de hauts responsables des ministères concernés, avec à leur tête les vice-Premiers ministres à l’économie. L’objectif : chercher les meilleurs moyens d’élargir la coopération entre les deux nations.



Cet accord est intervenu lors d’un entretien hier à Hanoï entre le vice-Premier ministre sud-coréen à l’économie et ministre des Finances Kim Dong-yeon et son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue. Kim accompagnait le président Moon Jae-in, qui a achevé aujourd’hui une visite d’Etat dans ce pays d’Asie du Sud-est.



Lors des discussions entre Kim et Hue, les deux pays ont manifesté leur inquiétude à l’égard de la montée du protectionnisme dans le monde. Et s’accorder à y réagir ensemble via la coopération bilatérale et multilatérale.



A ce propos, Hue a annoncé que son pays partagerait avec Séoul les informations sur le CPTPP, un accord de partenariat transpacifique global et progressiste signé au début du mois par 11 pays littoraux du Pacifique, dont le Vietnam.