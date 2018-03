La Cheongwadae se félicite de l’exemption des taxes américaines sur l’acier

La Maison bleue a salué les résultats des négociations avec les Etats-Unis sur la révision de l’accord de libre-échange entre les deux pays ainsi que sur les taxes américaines sur l’acier.



Lors d’un briefing hier, son premier secrétaire à la communication Yoon Young-chan a parlé de « bonnes négociations fondées sur l’équilibre des intérêts des deux pays ». Il a plus particulièrement apprécié le fait que la Corée du Sud est le premier à être exclu des droits de douane en question parmi les 12 pays initialement visés par l’administration Trump. Cela a dissipé, selon lui, les incertitudes relatives aux échanges commerciaux et aux investissements entre les deux alliés.



Toujours selon Yoon, l’accord auquel sont parvenus Séoul et Washington a également permis de renforcer leur coopération, à un moment où celle-ci est plus importante que jamais en amont des sommets entre les deux Corées et entre Donald Trump et Kim Jong-un.



Pour rappel : après plusieurs semaines de pourparlers sur l’amendement de son ALE avec les Etats-Unis, Séoul a notamment accepté d’ouvrir davantage son marché aux automobiles « made in USA ». En contrepartie, il a obtenu son exemption, pour une période indéfinie, des tarifs douaniers américains sur ses exportations d'acier.