L’année dernière, le revenu national brut (RNB) par habitant de la Corée du Sud a dépassé les 29 000 dollars et son PIB a progressé de 3,1 % sur un an. C’est ce qu’on peut constater dans les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée.



Dans les détails : le RNB par habitant a atteint 29 745 dollars plus exactement, soit une hausse de 7,5 % en glissement annuel. Après avoir franchi en 2006 le cap des 20 000 dollars pour la première fois, il se situait aux alentours des 27 000 dollars depuis 2014. Le pays estime qu’il doit être supérieur à 30 000 dollars pour rejoindre le groupe des pays dits industrialisés.



Quant au revenu disponible brut des ménages par habitant, il a augmenté de 6,8 % par rapport à 2016 pour s’établir à 16 573 dollars.



Et le produit intérieur brut s’est lui accru de 3,1 %, dopé par le secteur manufacturier et le BTP. C’est la première fois en trois ans qu’il est repassé au-dessus des 3 %.



Enfin, la consommation privée a bondi de 2,6 %. Il s’agit de sa plus forte augmentation depuis 2011.