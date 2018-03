ALE Séoul-Washington : la Maison blanche officialise un accord de principe sur la révision

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a officiellement annoncé que son pays et la Corée du Sud étaient parvenus à un accord de principe sur la révision de leur accord de libre-échange. C’est sa porte-parole Sarah Sanders qui a fait cette annonce lors d’un point de presse hier. Et d’ajouter que Washington rendra bientôt publics les détails à ce sujet.



Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur Kim Hyun-chong a lui aussi tenu des propos similaires. De retour de Washington dimanche, il a en effet affirmé que les deux alliés s’étaient mis d’accord sur le principe d’un nouveau traité commercial bilatéral et sur les taxes américaines sur l’acier. Le ministre a aussi déclaré qu’il restait encore quelques détails techniques à régler, mais que des solutions seraient trouvées très rapidement.



Dans une interview avec la télévision américaine Fox News, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a pour sa part annoncé que le pays du Matin clair diminuerait ses exportations d’acier vers les USA.