Séoul fera preuve de plus de transparence dans son intervention sur le marché des changes

Du nouveau dans les négociations sud-coréano-américaines sur la révision de leur accord de libre-échange. Les deux pays ont annoncé être parvenus à un accord de principe. Le Trésor américain et le ministère sud-coréen des Finances ont alors discuté eux aussi de la réglementation des changes.



A ce propos, un haut responsable de l’administration américaine a révélé que Séoul s’était engagé à faire preuve de plus de transparence sur sa politique en la matière.



A en croire l’agence Reuters, cette décision a été prise afin de contenir la sous-évaluation artificielle du won, la devise sud-coréenne. La mesure est aussi destinée à lever les doutes que pourraient avoir les Etats-Unis et le FMI quant à la possibilité de manipuler les taux de change.