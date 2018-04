La part de la consommation privée dans le PIB à son plus bas historique

En 2017, la part de la consommation privée par rapport au PIB est tombée à son plus bas niveau historique.



A en croire la Banque de Corée (BOK), la part des dépenses de consommation finale du privé dans le produit intérieur brut ne s’est élévée qu’à 48,1 %. Soit une baisse de 0,6 point sur un an. Ce chiffre n’a jamais été aussi faible depuis 1970, année où la banque centrale a commencé à établir des statistiques sur le sujet.



Comment expliquer cette chute ? Pour la BOK, cela est dû au fait que la situation du marché du travail ne s’améliore pas et que la population vieillit rapidement.



A titre de comparaison, le chiffre en question était de 68,1 % en 2015 pour les Etats-Unis, 64,9 % pour le Royaume-Uni et 56,6 % pour le Japon.