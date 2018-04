Les jeunes donnent la priorité à l’achat d’un logement sur le mariage

Les nouveaux mariés propriétaires d’un logement sont maintenant plus nombreux que ceux qui vivent en « jeonse », un système de location selon lequel le locataire verse au propriétaire un dépôt allant souvent jusqu’à 70 ou 80 % du prix du logement, somme qui lui est intégralement restituée à l’issue du bail. C’est en tout cas ce qu’on peut constater dans les données communiquées par l’institut national des statistiques (Kostat).



Les chiffres sont là. En 2015, chez les couples qui se sont mariés depuis un an, les premiers représentaient 38 % de l’ensemble et les seconds 35 %, contre 32 % et 44 % respectivement en 2000.



Selon le Kostat, dans le passé, les jeunes se mariaient d’abord, puis achetaient un appartement ou une maison. Mais la tendance semble s’inverse. Ils retardent leur mariage et y renoncent même avant de devenir propriétaires. Autre explication plausible : les parents financent partiellement l’achat de logement de leurs enfants.



Cela dit, à Séoul et dans son agglomération, où l’immobilier est relativement cher, le nombre de jeunes couples locataires est toujours supérieur à celui des propriétaires.