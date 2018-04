Samsung Electronics et SK Hynix totalisent 41 % des investissements des conglomérats

L’an dernier, les investissements des principales entreprises sud-coréennes ont bondi de plus de 35 % par rapport à 2016 pour s’élever à 86 000 milliards de wons, soit à peu près 66 milliards d’euros. C’est ce qui ressort d’un recensement établi par CEO Score, un site web d’évaluation de la gestion des entreprises. Il a interrogé un total de 341 filiales des 57 grands groupes dont les capitaux dépassent les 5 000 milliards de wons.



C’est une bonne nouvelle. Avec un petit bémol cependant : les deux géants des semi-conducteurs, Samsung Electronics et SK Hynix, représentent à eux seuls 41,3 % du montant. Et le taux de croissance des investissements des trois premiers conglomérats du pays a atteint 47,5 %, tandis que celui des firmes ne faisant pas partie des 30 premiers groupes s’est limité à 17 %. L’écart se creuse donc entre les entreprises comme entre secteurs.