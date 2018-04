Les réserves en devises étrangères repartent à la hausse pour atteindre un nouveau pic historique

Le montant des réserves en devises étrangères est reparti à la hausse le mois dernier, comme le montrent les données communiquées par la Banque de Corée.



Pour être précis, à la fin mars, la banque centrale disposait de 396,75 milliards de dollars, soit 1,95 milliard de plus qu’un mois plus tôt. C’est aussi un record historique.



Sans surprise, ce rebond peut être expliqué par la progression des recettes de la gestion des actifs libellés en devises étrangères et l'affaiblissement du dollar américain. Si le billet vert se déprécie, automatiquement, le montant des actifs libellés en monnaies non américaines converti en dollar augmente.



A la fin du mois de février, la Corée du Sud restait toujours le neuvième pays détenteur d’avoirs en devises étrangères dans le monde. C’est la Chine qui dominait la liste, avec 3 134,5 milliards de dollars, devant le Japon, la Suisse, l’Arabie Saoudite et Taïwan, entre autres.