Cryptomonnaies : les plateformes d’échange ont affiché un énorme bénéfice en 2017

L’an dernier, le volume des échanges de cryptomonnaies a fortement augmenté. De quoi réjouir les opérateurs des plateformes qui gèrent ces échanges. Beaucoup d’entre eux ont enregistré un bénéfice colossal.



Parmi eux, BTC Korea qui exploite la plateforme Bithump a généré un chiffre d’affaires de 333 milliards de wons et un bénéfice net de 427 milliards de wons. Soit une multiplication par 77 et 171 respectivement par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net est plus important que le chiffre d’affaires, car le cours des monnaies virtuelles qu’ils ont reçues comme frais de change a sensiblement progressé.



Mais cette année, la situation devrait s’inverser. Les transactions comme le cours des devises numériques sont en chute libre.