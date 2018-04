La Corée du Sud ambitionne de devenir le 4e exportateur mondial en 2022

Devenir le 4e exportateur mondial, c’est ce que la Corée du Sud s’est fixé comme objectif à l’horizon 2020.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a publié aujourd’hui sa stratégie pour y arriver. Elle consiste notamment à diversifier les marchés d’exportation, examiner les conditions de son adhésion à l’accord de partenariat transpacifique (TPP) et mettre au point une tactique pour le commerce numérique. A travers ses efforts, le pays du Matin clair espère rattraper le Japon et réduire sa dépendance aux Etats-Unis tout comme à la Chine.



En 2017, le montant des exportations sud-coréennes et japonaises s’est respectivement élevé à 573,7 et 698,1 milliards de dollars. Et la part qu’occupent le pays de l’Oncle Sam et l’empire du Milieu dans les exportations de la Corée du Sud était de 36,7 %.