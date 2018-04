Les pays asiatiques, victimes collatérales d'une guerre commerciale Washington-Pékin ?

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait transformer la structure de l’économie régionale tout en générant à la fois des gagnants et des perdants. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le South China Morning Post.



Selon le journal hongkongais, les pays exportateurs asiatiques pourraient être frappés de plein fouet. Les premières victimes, de l’avis des experts, seraient ceux qui font du commerce intermédiaire entre les deux géants, comme la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam ou encore la Malaisie. L’empire du Milieu leur importe en effet des composants et des machines pour exporter ensuite les produits finis vers le pays de l’Oncle Sam.



Il y a pourtant d’autres nations qui se frottent déjà les mains. Les exportateurs de céréales comme le Brésil et l’Argentine estiment que la Chine, qui a annoncé l'imposition d'une taxe de 25 % sur le soja en provenance des USA, va se tourner vers eux. La France pourrait elle aussi sortir gagnante si Pékin achète des Airbus à la place des Boeing.