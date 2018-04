Le projet d'additif budgétaire s’élève à 3 900 milliards de wons

Le projet d'additif budgétaire a été fixé à 3 900 milliards de wons, une somme équivalente à un peu plus de 3 milliards d’euros. Cette décision a été prise aujourd’hui au cours d’un conseil de ministres extraordinaire. Le gouvernement le déposera demain à l’Assemblée nationale.



3 900 milliards de wons, c’est le montant le plus élevé depuis 2006, année où le budget additionnel était de 2 200 milliards de wons. Et c’est la quatrième année consécutive qu’une rallonge budgétaire est établie.



L’exécutif souhaite utiliser cette bourse pour créer 180 000 à 220 000 emplois d’ici 2021 et faire ainsi baisser le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans en dessous de 8 %. Il s’élevait à 9,9 % en 2017.