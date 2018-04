Près de 700 millions d’euros pour six territoires classés en « zones de crise pour l’emploi »

Le gouvernement a proclamé hier six territoires comme « zone de crise pour l’emploi », à savoir les villes de Gunsan, Geoje, Tongyeong, et des arrondissements comme Jinhae à Changwon et Dong à Ulsan. Ils ont été frappés par la restructuration des secteurs de la construction navale et automobile. Une enveloppe de 1 000 milliards de wons, soit environ 700 millions d'euros est prévue à cet effet.



Les entreprises installées dans ces régions pourront ainsi bénéficier d’importantes aides de l'exécutif, au cas où elles ne réduisent pas le nombre de leurs effectifs.



A titre d’exemple, l’Etat prendra en charge 90 % des salaires accordés pendant les congés ou les jours fériés. Et les employés de ces firmes pourront bénéficier de subventions pour les frais scolaires de leurs enfants allant jusqu’à 7 millions de wons, au lieu des 5 millions actuels. Enfin, les compagnies s’implantant dans ces zones pourront puiser jusqu’à la moitié de leurs coûts de main-d’œuvre dans la caisse de l’Etat.



Par ailleurs, le ministère de l’Emploi a décidé de prolonger jusqu’à la fin de cette année la durée de l’application de ses mesures destinées à soutenir l’emploi du secteur naval, qui devaient initialement s’achever fin juin.