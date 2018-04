Produits de la mer de Fukushima : Séoul fait appel de la décision de l’OMC

La Corée du Sud et le Japon continuent de s’affronter à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les produits issus de la région de Fukushima dans l’archipel.



Le gouvernement sud-coréen a finalement fait appel hier de la décision de l’institution internationale. En février dernier, celle-ci avait jugé que certaines dispositions de Séoul qui continuent de s’appliquer sur ces produits n’étaient pas compatibles avec ses règles.



Du coup, son groupe d’experts formé pour régler le conflit a demandé à Séoul de mettre ses mesures en conformité avec ses obligations. Il avait rendu ce verdict après que Tokyo ait protesté en 2015 contre son pays voisin.



Cela dit, pour le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, l’estimation de ce panel d’experts pose un problème, compte tenu de la situation dans les centrales nucléaires de Fukushima et de l’importance de la sécurité alimentaire.



Séoul envisage de maintenir ses restrictions sur l’importation des produits, imposées en 2011, jusqu’à ce que l’OMC prenne sa décision finale.