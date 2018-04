Mauvaise nouvelle pour les demandeurs d’emploi.



Le mois dernier aussi, leur nombre a dépassé la barre du million pour le troisième mois de suite, avec 1 257 000 individus, selon l’institut national des statistiques (Kostat).



Le taux de chômage a lui progressé de 0,4 point sur un an, pour s’élever à 4,5 %. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 17 ans. Le chiffre était de 11,6 % chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, contre 11,3 % il y a un an.



La croissance du nombre d’actifs occupés piétine elle aussi. Elle n’a atteint que 112 000 personnes par rapport à il y a un an. Ainsi les chiffres restaient moroses pour le deuxième mois consécutif. Ils étaient de 334 000 en janvier.



A en croire un responsable du Kostat, la dégradation de la situation de l’emploi peut s’expliquer essentiellement par la mauvaise santé du BTP. A cela s’ajoute le déclin de la population elle-même.