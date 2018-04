Affaire de la bourde chez Samsung Securities : le FSS entame son inspection

Cinq jours après le déclenchement de l’affaire de la bourde chez Samsung Securities, le FSS, l’organe exécutif du régulateur financier, a commencé aujourd’hui son inspection sur place. Il y a mobilisé un total de huit experts en la matière, un nombre deux fois plus élevé que lors de ses enquêtes habituelles. Il envisage même d’en engager davantage, si nécessaire.



Ses opérations dureront jusqu’au 19 avril. Il s’agit de vérifier le système informatique du courtier, celui de son contrôle interne et d’auditionner aussi les 16 salariés qui ont revendu les actions qui leur ont été distribuées par erreur.



Et la filiale financière du premier conglomérat du pays doit finaliser et annoncer aujourd’hui son plan en vue d’indemniser les investisseurs victimes de la mauvaise manipulation.