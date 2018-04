Kim Dong-yeon : Séoul ne doit pas figurer sur la liste américaine des pays manipulateurs de devises

Le ministre des Finances a souligné lors d’un entretien avec son homologue américain que son pays ne devrait pas être inscrit sur la liste des pays manipulateurs de devises établie par Washington.



Lors d’une conversation téléphonique avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin ce matin, Kim Dong-yeon a déclaré que la Corée du Sud ne rentrait pas dans ce cadre et qu'elle ne devrait par conséquent pas figurer sur cette liste.



Le prochain rapport du Trésor américain sur les devises est attendu dans le courant du mois.



En octobre dernier, les Etats-Unis ont placé la Corée du Sud sur leur « liste de surveillance », car le pays répondait à deux des trois critères pour être qualifié de « manipulateur de monnaie » : l'excédent commercial et l'excédent courant. Le troisième critère est les interventions répétées sur le marché des changes.