STX : le gouvernement et la KDB acceptent le plan de réduction des coûts de main d’œuvre

Dans le cadre des efforts pour sauver le constructeur naval sud-coréen STX Offshore & Shipbuilding, le gouvernement et les créanciers, emmenés par la Banque de développement de Corée (KDB), ont accepté l’accord conclu mardi par le patronat et le syndicat. Un pacte qui vise notamment à réduire le coût de la main-d’œuvre de l’ordre de 75 %.



Afin d’éviter les suppressions d’emplois, les ouvriers devront prendre des congés sans solde pendant six mois tous les ans, sur une période de cinq ans, revoir leur salaire à la baisse et renoncer à leur prime.



Cet accord évite à STX d'être placée sous administration judiciaire. L’objectif est désormais de redresser la firme dans un délai de deux ans par une restructuration du management. Tout cela en faisant face à l'âpre concurrence de la Chine et du Japon.