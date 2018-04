Le ministre des Finances prône la souveraineté monétaire

La Corée du Sud doit jouir de sa souveraineté monétaire et toute décision en la matière ne s'établit que sur les intérêts nationaux, jamais sur la demande extérieure. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui aux journalistes le ministre sud-coréen des Finances Kim Dong-yeon, à l'issue de la 5e réunion ministérielle sur l'économie.



Le ministre a également annoncé que le taux de change devait être régulé par le marché, tandis que le gouvernement veille à prévenir tout changement brusque. Il a d'ailleurs dit avoir accueilli favorablement et sans surprise la décision du gouvernement américain de ne pas inscrire le pays du Matin clair sur la liste des pays manipulateurs de devise.



Sur le chômage qui peine à s'améliorer, le vice-Premier ministre à l'économie a relevé qu'il serait dû non pas au revenu minimum horaire récemment augmenté mais plutôt à la restructuration de certains secteurs, dont l'automobile et la construction navale. Et d'ajouter qu'il s'attend à une baisse d'un ou deux points compte tenu du soutien apporté par 72 % des jeunes à la politique gouvernementale en leur faveur, et par les PME-PMI.



Kim Dong-yeon n'a pas manqué d'appeler l'Assemblée nationale à séparer le projet du budget additif dont dépend l'emploi des jeunes des autres dossiers politiques afin de l'adopter rapidement.