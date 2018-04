L’indice BSI du secteur manufacturier à son plus haut depuis trois ans

L’indice de confiance BSI des entrepreneurs manufacturiers a atteint son plus haut niveau depuis trois ans.



D’après les résultats d’une récente enquête réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie auprès d’environ 2 200 firmes à travers le pays, l’indice en question pour le deuxième trimestre de l’année a été de 97. Soit 11 points de plus que pendant la période de janvier à mars. Cela n’était jamais arrivé depuis le deuxième trimestre 2015.



Un petit bémol cependant. L’indice n’a jamais dépassé la barre des 100 pour le 15e trimestre de suite. Et les perspectives négatives sont légèrement supérieures à celles de l’optimisme, avec 27,3 % et 24,7 % respectivement.