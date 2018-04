Le patron de la Kita transmet à l’USTR l’inquiétude des sidérurgistes sud-coréens

Le patron de l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita) est actuellement en voyage aux Etats-Unis. Kim Young-ju y conduit une délégation de représentants de conglomérats et d’associations de sidérurgistes et de fabricants de semi-conducteurs.



Hier, il a été reçu par le représentant adjoint pour le commerce (USTR) Jeffrey Gerrish. A cette occasion, l’ancien ministre de l’Industrie de 2007 à 2008 a annoncé que suite à l’aboutissement de la renégociation de l’accord de libre-échange bilatéral, les entreprises des deux pays pouvaient désormais établir leur stratégie commerciale et d’investissements à long terme de façon plus stable. Il a tout de même transmis l’inquiétude des firmes sud-coréennes suscitée par les récents propos du président américain.



Dans un discours autour du thème des infrastructures à Ohio le mois dernier, Trump avait menacé de reporter la révision du traité après la fin des négociations avec Pyongyang sur la dénucléarisation.



Dans le même temps, Kim a transmis la préoccupation des sidérurgistes de son pays, qui doivent réduire leur quota d’exportations vers les Etats-Unis, après qu’ils aient été exclus des droits de douane élevés américains.