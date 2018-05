Les prix du diesel et du kérosène à leur plus haut niveau de l'année

En raison de la remontée des cours pétroliers, les prix au litre du gasoil et du kérosène ont grimpé pour atteindre leur plus haut niveau cette année. Le litre de diesel se vend ainsi à 1 363 wons, soit 7 wons de plus par rapport à il y a huit jours, ou l’équivalent de 1,07 euro.



Le prix de l'essence a accusé la même augmentation pour s'élever lui aussi à son plus haut niveau de l'année. Le prix moyen à Séoul, déjà le plus élevé du pays, a franchi la barre des 1 650 wons. Or aucun revirement n'est à prévoir, vu la tendance haussière plus ou moins affirmée des cours mondiaux du brut. Certains prédisent même une flambée de 30 % pour l'année prochaine.



La Société nationale du pétrole de Corée (KNOC) met à la disposition un site Internet (www.opinet.co.kr) et une application mobile fournissant des informations sur les prix des carburants pratiqués par les stations-service du pays.