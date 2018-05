Coup d'envoi à Busan de l’assemblée annuelle de la Banque africaine de développement

L’assemblée annuelle du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se tient du 21 au 25 mai à Busan, dans le sud-est du pays. Elle rassemble cette année 4 000 personnes venues de 80 pays membres de la BAD, des organisations internationales, des entreprises et des médias africains.



Sous le thème « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique », les participants vont mener durant cinq jours des discussions sur les moyens de promouvoir le développement industriel de l'Afrique ainsi que la coopération économique entre le continent et la Corée du Sud.



Le pays du Matin clair accueille ce congrès qui se tient pour la cinquième fois dans un pays membre « non régional ». Chargé d’en assurer la présidence, le vice-Premier ministre à l'économie Kim Dong-yeon adressera un discours de bienvenue et tiendra des tête-à-tête avec ses homologues marocain, ghanéen et éthiopien ainsi que le président de la BAD.

[Photo : KBS News]