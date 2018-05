La hausse des exportations sud-coréennes se poursuit

Les exportations sud-coréennes du 1er au 20 mai ont enregistré 29,1 milliards de dollars, soit 14,8 % de plus en glissement annuel. Si l'on rapporte cette somme au nombre de jours ouvrables, le pays du Matin clair a vendu pour 2,2 milliards de dollars quotidiennement, soit une hausse de 10,4 % par rapport à il y a un an. Ces résultats doublent d'ailleurs ceux du mois précédent. En effet, du 1er au 20 avril derniers, la hausse journalière moyenne était de 4,9 %.



Ce sont les semi-conducteurs (42,8 %), les produits pétroliers (19,1 %) et l'automobile (12,6 %) qui ont contribué le plus à ce progrès. En revanche, les dispositifs à cristaux liquides (-18,2 %) et la construction navale (-33,6 %) ont subi une baisse considérable.



Les exportations vers la Chine (25,1 %), les Etats-Unis (14 %), l'Union européenne (33,1%) et le Japon (11,4 %) ont progressé alors que celles vers le Vietnam ont reculé (-19,9 %).



Quant aux importations, elles ont atteint 27,5 milliards de dollars, avec une hausse de 10,7 % pour la même période. De fortes augmentations ont été constatées dans l'achat de brut pétrolier (50,1%) et dans l'automobile (29 %). La balance commerciale est donc excédentaire de 1 550 millions de dollars.

[Photo : YONHAP News]