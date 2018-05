Le gouvernement projette d’utiliser plus de 70 % de l’additif au budget sur les deux prochains mois

L’Assemblée nationale a finalement voté hier un additif au budget d’à peu près 3 800 milliards de wons.



Le ministère des Finances a aussitôt convoqué une conférence d'urgence pour faire un état des lieux des finances publiques et discuter de la mise en œuvre de cet additif.



L’un des deux vice-ministres Kim Yong-jin, qui présidait la réunion, a affirmé que ces crédits supplémentaires permettraient de remédier à la crise de l’emploi chez les jeunes et dans les provinces. Et de demander à chaque ministère de faire en sorte que le budget joue « un rôle d’amorçage de la pompe » afin de surmonter la crise, considérée comme un désastre. Il a également préconisé d’en utiliser plus de 70 % d’ici deux mois.



Dans le même temps, Kim a souligné l’importance d’une coopération étroite avec les collectivités locales afin que les jeunes et les habitants des provinces où leur travail est menacé puissent ressentir une amélioration de leur accès au marché de l’emploi.





