DRAM mobiles : Samsung et SK Hynix continuent de dominer le marché mondial

Les ventes mondiales de mémoires DRAM ont enregistré un nouveau record au premier trimestre de l’année.



En effet, d’après un récent rapport du cabinet d'études taïwanais DRAMeXchange, leur montant a atteint 8,43 milliards de dollars. Soit une hausse de 5,3 % par rapport au trimestre précédent.



Les fabricants sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix occupent une part de marché combinée de plus de 80 % : 56,5 % pour le premier et 25,2 % pour le second. Viennent ensuite l’américain Micron Technology et les taïwanais Nanya Technology et Winbond Electronics.



[Photo : YONHAP News]