Les exportations d’appareils médicaux dopées par l'IA et la réalité virtuelle

Le ministère de la Sécurité alimentaire et des Produits pharmaceutiques (MFDS) a rendu publiques les bonnes performances de l'industrie des équipements médicaux. En effet, les exportations de ce type d’appareils ont atteint en 2017 3,1 milliards de dollars, soit 8,2 % de plus qu'un an plus tôt. La production en a augmenté elle aussi de 3,9 % pour s'établir à 5,4 milliards de dollars. Le secteur engage 88 000 personnes, enregistrant ainsi une hausse annuelle de 13,3 %.



Ce progrès fulgurant s'explique par l'apport des technologies de l'information avancées telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le big data et la robotique.



Le ministère organise demain une cérémonie célébrant la 11e journée des équipements médicaux qui rassemblera fonctionnaires, industriels, universitaires et consommateurs. Une conférence sera également tenue sur les nouveaux marchés des équipements médicaux de pointe à l'ère de la 4e révolution industrielle.

[Photo : KBS News]