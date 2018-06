La Corée du Sud est le pays de l’OCDE où le taux d’emploi des plus de 75 ans est le plus élevé

La Corée du Sud est le premier pays de l’OCDE sur la participation des seniors au marché du travail. Mais elle est l’un des derniers membres sur celle des jeunes.



D’après les données publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques, en 2016, le taux d’emploi des plus de 75 ans s’élevait à 18,1 %, 2,8 points de plus qu’au Mexique. Des chiffres établis après avoir comparé ceux de 16 nations de l’institution. Dans les 14 autres pays, le taux restait en dessous de 10 %.



En revanche, le taux d’emploi des 15-24 ans était de 27,2 %, alors que la moyenne de l’OCDE était de 41,1 %. Le pays du Matin clair se classe 28e des 35 membres du club des Etats riches. Même chose chez les 25-29 ans, avec 69,6 %, la moyenne de l’organisation étant de 73,7 %. Cela place la Corée du Sud au 29e rang.



Principale explication de ce déséquilibre: les seniors sont obligés de continuer à travailler pour vivre, les jeunes, eux, peinent à trouver un emploi.

[Photo : YONHAP News]