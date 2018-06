L’économie sud-coréenne poursuit sa croissance grâce aux exportations, mais la consommation intérieure est en train de ralentir et la production connaît, elle aussi, une amélioration limitée. C’est ce qu’analyse le Korea Development Institute (KDI) dans son rapport sur les tendances économiques du mois de juin, publié aujourd’hui.



Selon le think tank géré par l’Etat, en avril, l'indice de la production industrielle a progressé de 2 %. La consommation a connu une hausse de 5,2 %. Quant aux exportations, elles ont progressé le mois dernier de 13,5 %.



Concernant l’économie mondiale, le KDI estime que malgré des risques qui perdurent, comme l’instabilité en Europe et les conflits commerciaux Washington-Pékin, la tendance de croissance devrait se maintenir.

