Le prix de l’essence s’approche jusqu’à 1 700 wons

Le prix de l’essence est en hausse pour la 7e semaine consécutive en Corée du Sud.



D’après la société nationale du pétrole (Knoc), la moyenne des prix à la pompe s’est élevée cette semaine à 1 609,7 wons le litre, une somme équivalente à 1,27 euro. C’est 4,7 wons de plus comparé à la semaine précédente et le prix le plus élevé depuis la dernière semaine de décembre 2014.



D’après les analyses de la Knoc, à l’internationale, les prix de l’or noir ont baissé, notamment suite à une augmentation de la production aux Etats-Unis, mais comme cela prend du temps pour se refléter sur les prix domestiques, la hausse devrait donc encore durer un certain temps dans le pays.

[Photo : KBS News]