Les exportations de smartphones au plus bas niveau en 15 ans

Les exportations de téléphones mobiles de la Corée du Sud ont chuté à leur plus bas niveau en 15 ans pour la période janvier-avril 2018. Selon les données rendues publiques aujourd'hui par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC et le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), le pays du Matin clair a exporté durant ces quatre premiers mois des smartphones pour une valeur d'environ 4,9 milliards de dollars, soit 26 % de moins en glissement annuel.



Il s'agit du chiffre le plus bas depuis 2003, année la moins performante avec 4,5 milliards de dollars. Les ventes à l'étranger en ce début d'année n'atteignent même pas la moitié du résultat de 2008, plus de 11,1 milliards de dollars. Elles étaient ensuite tombées à 5,6 milliards en 2012 avant de rebondir et de se maintenir autour de 8 ou 9 milliards depuis 2014.



Or, depuis 2016, le chiffre n'a cessé de baisser en raison de la concurrence chinoise ou de la délocalisation des unités productives. Les fabricants sud-coréens doivent donc améliorer leur compétitivité face aux rivaux de l’empire du Milieu, d'une part, et élaborer des stratégies visant à séduire davantage les consommateurs chinois, d'autre part.

[Photo : KBS News]