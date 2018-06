Sommet Trump-Kim : les milieux d’affaires sud-coréens misent sur une relance économique

Les organisations patronales sud-coréennes ont elles aussi salué unanimement le résultat du sommet Trump-Kim, qui sera, selon elles, un « avantage économique ».



Dans un commentaire publié hier, la Fédération des employeurs (KEF) a annoncé espérer que l’accord intervenu hier jetterait des bases d’une paix durable dans la péninsule, donnerait un nouveau souffle à la coopération et aux échanges économiques non seulement entre les deux Corées, mais aussi entre Pyongyang et Washington comme entre les nations d’Asie du Nord-est, voire dynamiser l’économie transpacifique.



Même tonalité dans les réactions de la Fédération de patrons de conglomérats (FKI) et de l’Association pour le commerce international (Kita). La FKI s’est félicitée du succès de la rencontre de Singapour, exprimant sa reconnaissance au président Moon Jae-in et à son gouvernement, qui « se dévouent » à la cause historique qu’est l’instauration de la paix dans la péninsule.



De son côté, la Kita a souhaité que le sommet puisse orienter vers l’avenir les relations entre les USA et la Corée du Nord et qu’il soit en même temps une opportunité importante pour pérenniser la coexistence pacifique et la coprospérité en Asie du Nord-est.



L’association des PME qui s’étaient implantées dans le parc industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen n’a pas caché elle non plus ses espoirs. Son président a annoncé s’attendre à ce que ce complexe emblématique de la coopération économique intercoréenne rouvre dans un proche avenir.

[Photo : YONHAP News]