S&P estime que le sommet Trump-Kim pourra peser positivement sur la note de la Corée du Sud

Le résultat des discussions entre Donald Trump et Kim Jong-un pourrait aussi avoir des effets positifs sur la note souveraine de la Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé hier Standard & Poor's.



L'agence internationale de notation financière a évoqué le fait que les deux dirigeants avaient signé un document commun dans lequel la Corée du Nord s’était engagée à une dénucléarisation complète. Et d’ajouter que ce changement de situation pourrait peser positivement sur les notes des pays d’Asie du Nord-est, plus particulièrement celles du pays du Matin clair.



Cependant, l’optimisme de S&P reste mitigé. Car selon elle, il est encore peu probable qu’un tel changement réduise sensiblement les risques sur la note souveraine avant trois ans. Il faudra attendre encore un certain temps pour voir les risques géopolitiques diminuer de manière continue.



L’agence a également indiqué que le Nord devrait continuer à développer son économie sur une période de temps considérable pour diminuer le fardeau financier du coût d'une éventuelle réunification de la péninsule, un des facteurs restrictifs à la notation du Sud.

[Photo : YONHAP News]