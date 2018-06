Moins de 80 000 personnes ont trouvé un emploi en mai dernier

En mai, le nombre des actifs occupés ne s’est accru que de 72 000 individus. Il s’agit de son plus bas niveau en huit ans et quatre mois.



D’après les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le pays comptait 27 064 000 personnes ayant un emploi.



En ce qui concerne le taux d’emploi, il a atteint 61,3 %, soit un recul de 0,2 point par rapport à l’an dernier.



Enfin, le nombre des chômeurs a augmenté de 126 000 personnes en glissement annuel pour s’établir à 1 121 000. Naturellement, le taux de chômage a progressé de 0,4 point sur un an pour se situer à 4 %. Chez lez jeunes, ce taux s’est élevé à 10,5 %, un record, marquant ainsi une progression de 1,3 point.

