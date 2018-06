La Corée du Sud mise elle aussi sur les voitures à hydrogène, un gaz non polluant. Afin de s'accaparer la première place sur le marché mondial, son gouvernement investira un total de 2 600 milliards de wons d’ici 2022, soit à peu près 1,99 milliard d'euros.



Cet argent sera utilisé notamment pour agrandir les usines, construire des autobus électriques à hydrogène ou encore approvisionner cette énergie dite du futur. Le ministère de l’Industrie table sur la commercialisation d’un total de 16 000 voitures propres dans les quatre ans à venir.



Auparavant, il fera circuler cette année dans les rues de Séoul et d’Ulsan, dans le sud-est du pays, des autobus équipés de piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Même chose dans trois autres villes en 2019. Pour cela, une nouvelle subvention et des privilèges fiscaux seront accordés aux sociétés qui font l’acquisition de ce type de bus.



Autres mesures en vue. Il s’agit cette fois d’augmenter jusqu’à plus de 300 d’ici cinq ans, contre une dizaine actuellement, le nombre de stations destinées à recharger les réservoirs d'hydrogène.



Le ministère estime que tous ces investissements pourront générer un total de 3 800 nouveaux emplois.

[Photo : KBS News]