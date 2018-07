L’industrie automobile s’alarme du projet américain d'imposer de nouvelles taxes douanières

L'industrie automobile mondiale s'alarme d'un possible effet boomerang des nouveaux droits de douane que l'administration américaine souhaite imposer aux véhicules importés. Rappelons que cette dernière a lancé une enquête sur les importations automobiles pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale.



Hyundai Motor a envoyé une lettre vendredi dernier, heure locale, au département du Commerce des Etats-Unis. Le constructeur automobile sud-coréen y a souligné qu'il entretenait sur le territoire américain plus de 25 000 emplois directs et 47 000 indirects. Et d'ajouter que les taxes douanières de 25 % entraîneraient une augmentation de 10 % du coût de production, ce qui pourrait restreindre les investissements et les emplois. Le groupe a par ailleurs présenté ses projets d'investissements, dont un de 380 millions de dollars pour l'agrandissement d’unités de production en Alabama.



Sa filiale Kia Motors ainsi que des constructeurs américains se sont exprimés dans le même sens. Effectivement, l'Association des constructeurs automobiles américains a mis en garde contre une hausse des droits douaniers qui éliminerait, selon elle, 620 000 emplois.

