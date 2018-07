Nucléaire civil saoudien : vers une alliance stratégique avec les Etats-Unis et les EAU

L’Arabie saoudite a fait le choix de diversifier son mix énergétique. Pour cela, la pétromonarchie du Golfe envisage de construire des réacteurs nucléaires.



Des entreprises de cinq pays – Corée du Sud, Etats-Unis, Chine, France et Russie – ont été présélectionnées comme « négociateurs privilégiés » pour ces contrats. Le pays du Matin clair fera alors de son mieux pour les décrocher.



L’enjeu est de taille. Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, le groupe d'électricité Kepco et plusieurs autres professionnels de l’industrie concernée travaillent ensemble dans cette optique. Lors d’une réunion tenue hier, ils ont convenu d’un plan d’action dans ce sens.



Il s’agit d’organiser une tournée de présentation des bonnes performances des réacteurs sud-coréens en Arabie saoudite au deuxième semestre de l’année. Dans le même temps, ils mettront sur place une alliance stratégique avec certains pays, notamment les USA et les Emirats arabes unis.



Autre projet en vue. Le ministère cherchera à créer une atmosphère favorable à l’acquisition des contrats par le biais du comité sud-coréano-saoudien « Vision 2030 », un plan de développement mis en place par le gouvernement de Riyad.

[Photo : YONHAP News]