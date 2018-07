Prix à la consommation : +1,5 % en juin

En juin, les prix à la consommation ont progressé de 1,5 % en glissement annuel. C’est ce qu’on a pu constater dans les données communiquées aujourd’hui par l’institut national des statistiques. Leur indice reste ainsi en dessous de 2 % pour le neuvième mois consécutif.



Le mois dernier, ce sont les produits pétroliers qui l’ont tiré à la hausse de 0,44 point, car leurs prix ont flambé de 10 % dans le sillage de la hausse des cours du baril. C’est du jamais-vu depuis avril 2017.



En revanche, la hausse des prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage a légèrement ralenti : +6,7 % sur un an pour les produits agricoles contre 9 % le mois précédent. Et les cours des produits d’élevage ont eux chuté de 7,4 %.

[Photo : KBS News]