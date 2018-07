Asiana Airlines en difficulté en raison d’un problème d’approvisionnement en plateaux-repas

Les vols internationaux de la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines restent perturbés pour la troisième journée consécutive en raison d’un problème d’approvisionnement des repas servis aux passagers en vol.



Aujourd’hui, dans la matinée, un total de 13 appareils ont été contraints à retarder leur départ ou à décoller sans plateaux-repas, contre 20 hier et 87 dimanche. La situation s’améliore donc peu à peu. Mais il faudra attendre encore un ou deux jours avant le retour à la normale, selon la compagnie.



Asiana Airlines a passé l'an dernier un contrat avec une nouvelle société de restauration aérienne. Or, un incendie s’est déclaré dans l’usine du fournisseur pendant sa construction. La compagnie a donc fait appel à une autre société pour une période de trois mois. Mais celle-ci ne s’est pas montrée en capacité de répondre à la demande, à savoir 25 000 plateaux-repas par jour.



Face à cette situation, le patron d’un fournisseur de l’entreprise en question a été retrouvé mort à son domicile. La police a aussitôt ouvert une enquête pour savoir s’il y a un lien entre son décès et les difficultés d’approvisionnement.

[Photo : KBS News]