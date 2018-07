Les réserves en devises étrangères de la Corée du Sud ont dépassé fin juin pour la première fois la barre des 400 milliards de dollars. Cela représente une multiplication par plus de 100 par rapport à l’époque d’asile économique du FMI, il y a 21 ans.



D’après les chiffres rendus publics aujourd’hui par la Banque de Corée et le ministère des Finances, ces réserves de change ont atteint plus précisément le niveau record de 400,3 milliards de dollars, en hausse de 1,3 milliard en glissement mensuel.



Principales explications à ce rebond : le pays continue d’afficher un excédent courant. Et les recettes de la gestion des actifs libellés en devises étrangères progressent.



Le Fonds monétaire international considère le chiffre de 400 milliards de dollars comme un niveau convenable pour le pays du Matin clair, compte tenu de son poids économique et de sa dette extérieure.



En mai, la Corée du Sud était toujours le neuvième pays détenteur d’avoirs en devises étrangères dans le monde. La Chine reste en tête devant le Japon.

